В Черкесске регулярно затапаливает улицу Лермонтова

Автор: Юлия Коваленко Дата публикации: 18:40

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Вот такое болото постоянно на этом месте. Невозможно перейти на другую сторонку никак, а ведь на другой стороне детский сад.