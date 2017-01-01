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Главная  /  Репортажи  /  В Черкесске регулярно затапаливает улицу Лермонтова

В Черкесске регулярно затапаливает улицу Лермонтова

Автор:
Юлия Коваленко
Дата публикации:
18:40
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  • 0

Вот такое болото постоянно на этом месте. Невозможно перейти на другую сторонку никак, а ведь на другой стороне детский сад.

  • 24
  • 0

Комментарии (0)

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