На востоке Москвы пошел снег

Автор: dog162 Дата публикации: 20:09

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В Москве к вечеру снова вернулся снегопад. Ветер поднялся, а на дорогах стало скользко. Всю ночь по прогнозу ожидается температура около -3°С, снег и ветер с порывами до 9 м/с.