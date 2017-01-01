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Новогодние ёлки на улицах столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
23:17
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Новогодние ёлки появляются в столице. На Цветном бульваре установили гигантскую ель.

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