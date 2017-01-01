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Украшение столицы к Новому году

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
23:19
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Витрины, окна, фасады - всё подсвечивается в вечерние часы,чтобы создать атмосферу позитивного предновогоднего настроения.

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