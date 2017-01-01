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Вечерний снегопад на юго-западе столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
23:20
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Вечером на юго-западе Москвы начался снегопад.

  • 13
  • 0

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