Фасад павильона № 58 «Земледелие» на ВДНХ почти полностью освободили от лесов после реставрации

Автор: Uwis Дата публикации: 23:29

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На ВДНХ практически завершены фасадные работы на павильоне № 58 «Земледелие». Отреставрированы шпиль, звезда, скульптурные группы по краям кровли павильона, герб и керамические элементы фасада, два обелиска с золотой мозаикой и годами 1654 и 1954 в память о юбилее Переяславской рады. До конца года закончат работы на входной группе, а полностью восстановленный павильон откроется в 2018 году.