С 10 декабря на Октябрьской железной дороге запустят дополнительные «Ласточки»

Автор: Uwis Дата публикации: 17:44

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Дополнительные девять скоростных поездов «Ласточка» появятся на Октябрьской железной дороге с 10 декабря этого года. Они будут ходить до Зеленограда, Клина и Конакова. С помощью новых составов удастся сократить интервалы движения на этом участке железной дороги. Добавлена поздняя “Ласточка” № 7580 отправлением из Москвы в 23:28 и прибытием в Зеленоград на станцию Крюково в 23:59». С вводом вечернего скоростного поезда жители Зеленограда смогут почти в два раза быстрее добираться домой в позднее время: им не придется выбирать менее быстрые виды транспорта. Первые «Ласточки» стали курсировать по этому маршруту 1 октября 2015 года. Скоростные поезда нового поколения позволяют добраться из центра столицы до Зеленограда за 25–35 минут.