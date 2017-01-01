В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

В Самаре после снегопада случился дорожный коллапс

Извержение вулкана Шивелуч запечатлели на фото

В Ростовской области за рулём автомобиля сидел двухлетний ребёнок

Парашютисты упали на головы туристов в Таиланде

"Суперрыбаки" спасли провалившихся под лёд мужчин в Республике Коми

Из-за сильного обледенения дороги произошло несколько ДТП на МКАД

Зимняя рыбалка на Белом море

Неизвестный совершил кражу и ранил охранника в супермаркете на северо-западе Москвы

"Птицы-зомби" попали на видео у побережья Алушты

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  С 10 декабря на Октябрьской железной дороге запустят дополнительные «Ласточки»

С 10 декабря на Октябрьской железной дороге запустят дополнительные «Ласточки»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
17:44
  • 4
  • 0

Дополнительные девять скоростных поездов «Ласточка» появятся на Октябрьской железной дороге с 10 декабря этого года. Они будут ходить до Зеленограда, Клина и Конакова. С помощью новых составов удастся сократить интервалы движения на этом участке железной дороги. Добавлена поздняя “Ласточка” № 7580 отправлением из Москвы в 23:28 и прибытием в Зеленоград на станцию Крюково в 23:59». С вводом вечернего скоростного поезда жители Зеленограда смогут почти в два раза быстрее добираться домой в позднее время: им не придется выбирать менее быстрые виды транспорта. Первые «Ласточки» стали курсировать по этому маршруту 1 октября 2015 года. Скоростные поезда нового поколения позволяют добраться из центра столицы до Зеленограда за 25–35 минут.

  • 4
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

27 0
13:09 | Sargo
В столичном районе Отрадное пасмурно, без осадков
110 0
30.11 20:26 | Max_019
Расписание электричек Белорусского направления МЖД изменится в выходные
50 0
03.10 01:23 | Uwis
Рекордные 10 млн пассажиров перевезли «Ласточки» на МЦК за сентябрь 2017 года