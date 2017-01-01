Цветы в память о Леониде Броневом в театре Ленком
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 18:18
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9 декабря 2017 года утром пришло печальное известие. В Москве на 89 году жизни скончался народный артист СССР Леонид Сергеевич Броневой. К театру Ленком начинают приносить цветы, а также начинают поступать соболезнования родным и близким от его коллег и поклонников. Леонид Броневой скончался в одной из столичных больниц после долгой болезни. Прощание с артистом состоится в Ленкоме 11 декабря в 11:00.
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