Цветы в память о Леониде Броневом в театре Ленком

Автор: tim777 Дата публикации: 18:18

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9 декабря 2017 года утром пришло печальное известие. В Москве на 89 году жизни скончался народный артист СССР Леонид Сергеевич Броневой. К театру Ленком начинают приносить цветы, а также начинают поступать соболезнования родным и близким от его коллег и поклонников. Леонид Броневой скончался в одной из столичных больниц после долгой болезни. Прощание с артистом состоится в Ленкоме 11 декабря в 11:00.