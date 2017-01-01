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Цветы в память о Леониде Броневом в театре Ленком

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:18
  • 50
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9 декабря 2017 года утром пришло печальное известие. В Москве на 89 году жизни скончался народный артист СССР Леонид Сергеевич Броневой. К театру Ленком начинают приносить цветы, а также начинают поступать соболезнования родным и близким от его коллег и поклонников. Леонид Броневой скончался в одной из столичных больниц после долгой болезни. Прощание с артистом состоится в Ленкоме 11 декабря в 11:00.

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Комментарии (1)

  • tim777
    19:51
    АГН в 19:48: http://www.mskagency.ru/materials/2732319
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