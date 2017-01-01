Обстановка у Большого театра перед премьерой балета "Нуреев"

Автор: Uwis Дата публикации: 18:54

18

18 0

Обстановка у Большого театра перед премьерой балета "Нуреев": строгий контроль билетов на входе, отдельно по спискам - приглашенные.