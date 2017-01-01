В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

В Самаре после снегопада случился дорожный коллапс

Извержение вулкана Шивелуч запечатлели на фото

В Ростовской области за рулём автомобиля сидел двухлетний ребёнок

Парашютисты упали на головы туристов в Таиланде

"Суперрыбаки" спасли провалившихся под лёд мужчин в Республике Коми

Из-за сильного обледенения дороги произошло несколько ДТП на МКАД

Зимняя рыбалка на Белом море

Неизвестный совершил кражу и ранил охранника в супермаркете на северо-западе Москвы

"Птицы-зомби" попали на видео у побережья Алушты

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Новосибирске с крыши жилого дома свисают сосульки

В Новосибирске с крыши жилого дома свисают сосульки

Автор:
Артём Богатырь
Дата публикации:
19:03
  • 18
  • 0

Вот так почистили крышу от сосулек после 3-4 обращении в ЖЭУ.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

59 0
08.12 18:40 | Юлия Коваленко
В Черкесске регулярно затапаливает улицу Лермонтова
59 0
08.12 14:44 | 04021984
В Саратове дорога покрылась опасной наледью из-за протекающей канализации (ВИДЕО)
43 0
08.12 12:46 | mreportertv
Новосибирский Санта-Клаус-водолаз погрузился к акулам и скатам
72 0
23.03 17:47 | Максим Пономаренко
Огромные сосульки образовались на крыше дома в Бийске