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На Волхонке включили в тестовом режиме уличную иллюминацию

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:42
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На мачтах городского освещения установлена светодиодная иллюминация ее в вечерние часы включили в тестовом режиме.

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