Необычная подсветка на Воробьёвых горах

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 20:41

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На Воробьёвых горах в тёмное время суток включают оригинальную подсветку деревьев. Разноцветные прожектора создают атмосферу позитива.