В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

В Самаре после снегопада случился дорожный коллапс

Извержение вулкана Шивелуч запечатлели на фото

В Ростовской области за рулём автомобиля сидел двухлетний ребёнок

Парашютисты упали на головы туристов в Таиланде

"Суперрыбаки" спасли провалившихся под лёд мужчин в Республике Коми

Из-за сильного обледенения дороги произошло несколько ДТП на МКАД

Зимняя рыбалка на Белом море

Неизвестный совершил кражу и ранил охранника в супермаркете на северо-западе Москвы

"Птицы-зомби" попали на видео у побережья Алушты

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Начались работы по монтажу ската тюбинговой горки на площади Революции

Начались работы по монтажу ската тюбинговой горки на площади Революции

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:59
  • 16
  • 0

Рабочие удлинили место под склон тюбинговой горки на площади Революции. Ведутся работы по созданию основания ската.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

15 0
21:03 | LaimeLaim
Тестовый запуск освещения театральной арки у памятника Карла Маркса
44 0
07.12 20:25 | tim777
Монтажные работы по возведению пункта проката и детской горки в парке Музеон