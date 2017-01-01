Лобовое ДТП произошло на Рублево-Успенском шоссе с участием авто Управделами Президента

Автор: Разведчик Дата публикации: 09.12 22:18

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Столкнулись "Пежо" и "БМВ", принадлежащий Управлению делами Президента РФ. "Пежо" двигался по Рублево-Успенскому шоссе в сторону области. В районе поселка Горки-2 водитель "Пежо" по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с "БМВ". В результате ДТП пострадали оба водителя. Они были госпитализированы нарядами СМП. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия выясняются.