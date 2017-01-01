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Лобовое ДТП произошло на Рублево-Успенском шоссе с участием авто Управделами Президента

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
09.12 22:18
  • 176
  • 1

Столкнулись "Пежо" и "БМВ", принадлежащий Управлению делами Президента РФ. "Пежо" двигался по Рублево-Успенскому шоссе в сторону области. В районе поселка Горки-2 водитель "Пежо" по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с "БМВ". В результате ДТП пострадали оба водителя. Они были госпитализированы нарядами СМП. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия выясняются.

  • 176
  • 1

Комментарии (1)

  • Max_019
    09.12 23:23
    АГН в 23:08: http://www.mskagency.ru/materials/2732359. Жёлтое авто - Ситроен.
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