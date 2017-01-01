Два человека получили травмы в результате массовой драки на юге Москвы

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Ночью на юге Москвы произошла массовая драка, пострадали 2 человека. Во дворе дома № 8, корп. 1 у подъезда № 5 произошла драка между группой лиц. В результате драки травмы получили 2 человека. На место оперативно прибыли сотрудники территориального отдела полиции по району Бирюлёво Западное, сотрудники ГИБДД и две бригаду скорой помощи. Один из пострадавших получил травмы средней степени тяжести, второй пострадавший отделался ушибами и ссадинами. После осмотра одного из пострадавших госпитализировали в одну из больниц города. Ведётся розыск нападавших.