Три человека погибли и один пострадал в ДТП в ТиНАО Москвы

Автор: Разведчик Дата публикации: 01:50

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206 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198289

Столкнулись три автомобиля: "Пежо", "Мерседес" и "Лада". "Пежо" двигался по Внуковскому шоссе в сторону Минского шоссе. В районе деревни Внуково водитель иномарки начал обгонять впереди едущий автотранспорт, при этом грубо нарушив правила дорожного движения, так как в месте обгона сплошная линия разметки и обгон запрещен. Там самым водитель "Пежо" допустил лобовое столкновение с автомобилем "Мерседес", который следовал в обратном направлении в сторону Боровского шоссе. От сильного удара кузов "Пежо" разорвало на части, "Мерседес" развернуло, после чего в аварийные машины врезалась "Лада", водитель которой не успел среагировать и уйти от столкновения с аварийными машинами.В результате ДТП водитель "Лады", житель Курской области и пассажир "Пежо" скончались мгновенно от тяжелейших травм. Водитель "Пежо" был передан в критическом состоянии медикам, после чего скончался в машине скорой помощи. В автомобиле "Мерседес" ехала девушка с тремя маленькими детьми. Дети находились в специальных удерживающих устройствах и не пострадали. Девушка получила сложный перелом таза, ушибы и ссадины, травматической шок. Нарядом СМП пострадавшую срочно доставили в 31 городскую больницу.На месте работали спасатели, медики, ГИБДД и пожарные. Движение в обе стороны было перекрыто. По словам местных жителей, водителя и пассажира автомобиля "Пежо" незадолго до ДТП видели у местного магазина. Молодые люди распивали спиртные напитки и громко слушали музыку. Ведется расследование.