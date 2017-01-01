Три человека погибли и один пострадал в ДТП в ТиНАО Москвы
- Автор:
- Разведчик
- Дата публикации:
- 01:50
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В результате ДТП водитель "Лады", житель Курской области и пассажир "Пежо" скончались мгновенно от тяжелейших травм. Водитель "Пежо" был передан в критическом состоянии медикам, после чего скончался в машине скорой помощи. В автомобиле "Мерседес" ехала девушка с тремя маленькими детьми. Дети находились в специальных удерживающих устройствах и не пострадали. Девушка получила сложный перелом таза, ушибы и ссадины, травматической шок. Нарядом СМП пострадавшую срочно доставили в 31 городскую больницу.
На месте работали спасатели, медики, ГИБДД и пожарные. Движение в обе стороны было перекрыто. По словам местных жителей, водителя и пассажира автомобиля "Пежо" незадолго до ДТП видели у местного магазина. Молодые люди распивали спиртные напитки и громко слушали музыку. Ведется расследование.
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