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Непогода на Камчатке

Автор:
Roman-74
Дата публикации:
02:54
  • 20
  • 1

Непогода на Камчатке привела к многочисленным авариям.

Россия, Камчатский край, Елизовский район
  • 20
  • 1

Комментарии (1)

  • MRSlava
    02:58
    Уважаемый автор, кто автор этих видео?
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