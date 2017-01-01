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Главная  /  Репортажи  /  Семь человек спасли сотрудники МЧС при тушении пожара в центре Москвы

Семь человек спасли сотрудники МЧС при тушении пожара в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
09:40
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В центре Москвы произошел пожар в жилом доме в Сойомновском проезде. К месту ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения. Очаг возгорания находился в одном из помещений на втором этаже. В ходе проведения разведки, по маршевой лестнице была спасено 7 человек. Благодаря оперативному прибытию и слаженным действиям, огнеборцам вскоре удалось локализовать пожар и полностью его ликвидировать. Площадь пожара в квартире составила 20 кв.м. Горели мебель и личные вещи. Движение транспорта по Сойомновскому проезду в сторону Пречистенской набережной временно перекрыто.

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