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Один человек погиб при пожаре в нелегальном общежитии в деревне Постниково Новой Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
11:37
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В одном из частных домов в ТиНАО произошел пожар, в результате которого один человек пострадал и один человек погиб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах города. «По адресу: поселение Марушкинское, дер. Постниково, произошло возгорание частного двухэтажного дома, приспособленного под сдачу комнат под проживания. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, в результате возгорания в здании частично обрушилась кровля. На месте работают 6 пожарно-спасательных подразделений, причины пожара устанавливаются.

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