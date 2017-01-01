Один человек погиб при пожаре в нелегальном общежитии в деревне Постниково Новой Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 11:37

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В одном из частных домов в ТиНАО произошел пожар, в результате которого один человек пострадал и один человек погиб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах города. «По адресу: поселение Марушкинское, дер. Постниково, произошло возгорание частного двухэтажного дома, приспособленного под сдачу комнат под проживания. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, в результате возгорания в здании частично обрушилась кровля. На месте работают 6 пожарно-спасательных подразделений, причины пожара устанавливаются.