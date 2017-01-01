В Одинцово горит выселенное здание

Автор: Разведчик Дата публикации: 13:51

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Загорелось трехэтажное выселенное здание в городе Одинцово по адресу: пос. БЗРИ, д. 3. Первое сообщение о возгорании на пульт "101" поступило поздно вечером, 9 декабря. На место выехали пожарные. Было установлено, что горит несколько выселенных квартир, отдельными очагами и в разных концах дома. Тем самым, огонь быстро распространился по деревянным перекрытиям и вскоре охватил большую половину всего дома. Горение происходило на всех этажах. Пожарные из-за соображений безопасности не стали входить внутрь горящего строения, так была большая вероятность обрушения конструкций. Пожар удалось локализовать под утро. Однако днем пламя охватило оставшуюся часть дома. Произошло обрушение кровли и двух этажей. Людей в здании нет. В настоящее время пожарные продолжают бороться с огнем. Несколько близлежащих жилых домов оказались в дыму из-за пожара. Сотрудники МЧС рекомендуют жителям не открывать окна.