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В столичный регион пришла оттепель

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
15:15
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10 декабря в столицу пришла оттепель. Сейчас на улице +1 градус. На обочинах дорог снежная каша. Местами гололедица.

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