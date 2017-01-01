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Сырая и промозглая погода в столице

Автор:
Max_019
Дата публикации:
15:14
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Столичный регион находится в тёплом секторе циклона. В воскресенье в столице облачная погода, местами идёт небольшой моросящий дождь. Температура воздуха находится в пределах 3 градуса тепла. Ветер юго-восточного направления 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Атмосферное давление - 742 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%. Такую погоду синоптики обещают всю предстоящую неделю. Коммунальные службы до сих пор устраняют последствия недавнего снегопада.

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