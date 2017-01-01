На Минском шоссе перевернулся "ВАЗ"

Автор: Разведчик Дата публикации: 15:11

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Перевернулся автомобиль "ВАЗ". Автомобиль двигался по Минскому шоссе в сторону области. У развязки с Можайским шоссе, что на 19 км трассы, водитель "Жигулей" не справился с управлением на сужении проезжей части. В результате "ВАЗ" врезался в бетонные блоки в правом ряду, где ведется строительство эстакады. После удара в блоки "ВАЗ" несколько раз перевернулся. В салоне автомобиля находился молодой человек и девушка. Прибывшая бригада Медицины Катастроф осмотрела водителя и пассажирку, травм они не получили. На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение по Минскому шоссе в сторону области сильно затруднено.