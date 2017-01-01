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В столичном регионе ухудшилась видимость из-за тумана

Автор:
tim777
Дата публикации:
16:47
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Туман с ухудшением видимости до 100–500 метров ожидается в столичном регионе, сообщает пресс-служба МЧС РФ по Москве. Образуется он в ближайшие пару часов с сохранением днем 9 и в течение ночи 10 декабря. Водителям рекомендуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. При значительном ухудшении видимости рекомендуется съехать с дороги на обочину и обозначить свой автомобиль аварийными габаритными огнями. Пешеходам при движении по краю проезжей части следует обозначить себя светоотражающими элементами. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, рекомендовано воздержаться от выхода на улицу.

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