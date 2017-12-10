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4 человека пострадали в ДТП на Ломоносовском проспекте

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
19:09
  • 97
  • 2

Столкнулись "КИА", "Ауди" и внедорожник "Хендай Галлопер". "КИА" двигался по Ломоносовскому проспекту в сторону Минской улицы. На пересечении с Мичуринским проспектом водитель "КИА" выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В этот момент по Мичуринскому проспекту в сторону области двигалась "Ауди". Ее водитель не успел остановиться и избежать аварии. Иномарки столкнулись. От сильного удара "КИА" отбросило на встречную полосу, а затем в мачту городского освещения и на газон. "Ауди" выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с внедорожником, который стоял на светофоре. В результате ДТП пострадали два пассажира из автомобиля "КИА" и пассажир "Ауди". Пострадавших госпитализировали. Со слов водителя "КИА" он работает в такси и вез клиентов. Однако как случилась авария он не помнит, ссылаясь на потерю памяти. Мужчина также получил ушибы и обратился за помощью к медикам. На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение по Ломоносовскому проспекту в сторону проспекта Вернадского сильно затруднено.

  • 97
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Комментарии (2)

  • tim777
    20:39
    АГН в 20:37: http://www.mskagency.ru/materials/2732447
  • tim777
    21:36
    По М24 10.12.17 в 21:31.
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