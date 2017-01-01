Сильный туман и проливной дождь на юго-западе столицы

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:36

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Сильный туман опустился на юго-запад столицы, высотные здания скрылись за туманом. И сильный проливной дождь полил в вечерние часы.