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Сильный туман и проливной дождь на юго-западе столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:36
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Сильный туман опустился на юго-запад столицы, высотные здания скрылись за туманом. И сильный проливной дождь полил в вечерние часы.

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