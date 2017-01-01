Аномально тёплый декабрь и его сюрпризы

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:43

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Весь город окутал туман. На улице очень холодно из-за сильных порывов ветра, периодически идёт снег переходящий в дождь. Видимость на дорогах плохая.