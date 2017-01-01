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В Москве идёт дождь: в центре затруднено движение транспорта

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
20:01
  • 31
  • 1

Вечерние кадры погоды: в центре столицы затруднено движение транспорта. Идёт дождь.

  • 31
  • 1

Комментарии (1)

  • Artem_077
    21:19
    В 21:00, 21:09, 10.12. по М24.
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