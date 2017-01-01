Танцующие пары и светодиодные туннели на Поклонной горе

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 20:02

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На Поклонной горе на главной аллее установили светодиодные танцующие пары и несколько туннелей. Такое необычное оформление в этом месте впервые.