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Главная  /  Репортажи  /  Танцующие пары и светодиодные туннели на Поклонной горе

Танцующие пары и светодиодные туннели на Поклонной горе

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:02
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На Поклонной горе на главной аллее установили светодиодные танцующие пары и несколько туннелей. Такое необычное оформление в этом месте впервые.

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