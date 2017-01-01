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МЧС предупредило о сильном тумане в ночь с 10 на 11 декабря в столичном регионе

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:55
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Туман с ухудшением видимости до 200-500 м ожидается в Москве и Подмосковье в ближайшие часы с сохранением до ночи 11 декабря. «По информации ФГБУ «Центральное УГМС» в ближайшие 1-3 часа 10 декабря с сохранением на ночь 11 декабря в Москве и Московской области местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200-500 м», - говорится в сообщении. В ведомстве рекомендовали водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений. Более того, при значительном ухудшении видимости рекомендуется съехать с дороги на обочину и обозначить свой автомобиль аварийными габаритными огнями. Пешеходы при движении по краю проезжей части обязательно должны обозначить себя светоотражающими элементами.

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