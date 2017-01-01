Новогодняя инсталляция на Боровицкой площади в Москве
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 10.12 22:27
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Новогодние инсталляции на Боровицкой площади в Москве. Установлены цифры 2018 и неоновые деревья, которые, правда, ещё не подключены.
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Новогодние инсталляции на Боровицкой площади в Москве. Установлены цифры 2018 и неоновые деревья, которые, правда, ещё не подключены.
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