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Новогодняя инсталляция на Боровицкой площади в Москве

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
10.12 22:27
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Новогодние инсталляции на Боровицкой площади в Москве. Установлены цифры 2018 и неоновые деревья, которые, правда, ещё не подключены.

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