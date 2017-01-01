10 декабря в парке «Сокольники» начал свою работу уникальный спортивный шатер
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 10.12 23:25
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В ежедневной программе работы шатра: спортивные викторины, спуск по горной трассе на лыжах в виртуальной реальности на специальном симуляторе, работа фотобудки, настольный футбол, хоккей, керлинг и многое другое. Кроме того, для гостей будет работать сбитень-бар, где посетителям предложат традиционные безалкогольные сибирские напитки. В спортивном шатре всех будет встречать талисман Зимней универсиады-2019 — U-Лайка.
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