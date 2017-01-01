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Главная  /  Репортажи  /  10 декабря в парке «Сокольники» начал свою работу уникальный спортивный шатер

10 декабря в парке «Сокольники» начал свою работу уникальный спортивный шатер

Автор:
Uwis
Дата публикации:
10.12 23:25
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10 декабря в парке «Сокольники» начал свою работу уникальный спортивный шатер Генерального партнера Всемирной зимней универсиады-2019, компании «Норникель». В установленном шатре «U-NICKEL sport point» гости парка смогут узнать о самом масштабном спортивном событии 2019 года — XXIX Всемирной зимней универсиаде, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта, а также о различных видах спорта, которые поддерживает «Норникель».
В ежедневной программе работы шатра: спортивные викторины, спуск по горной трассе на лыжах в виртуальной реальности на специальном симуляторе, работа фотобудки, настольный футбол, хоккей, керлинг и многое другое. Кроме того, для гостей будет работать сбитень-бар, где посетителям предложат традиционные безалкогольные сибирские напитки. В спортивном шатре всех будет встречать талисман Зимней универсиады-2019 — U-Лайка.

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