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Главная  /  Репортажи  /  Ледяная горка скоро появится на Охотном ряду в Москве, если не станет совсем тепло

Ледяная горка скоро появится на Охотном ряду в Москве, если не станет совсем тепло

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
10.12 23:33
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По традиции, между площадью Революции и Манежной, идёт возведение ледяной горки, которая в этом году будет больше и выше, по сравнению с предыдущим годом. Но на данный момент опять мешает тёплая погода. Стокилограммовые глыбы льда уже привезены и частично выставлены, а на улице уже два дня оттепель. Будем надеяться, что погода ещё теплее не станет и глыбы льда не расстают.

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