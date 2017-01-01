Ледяная горка скоро появится на Охотном ряду в Москве, если не станет совсем тепло
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 10.12 23:33
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По традиции, между площадью Революции и Манежной, идёт возведение ледяной горки, которая в этом году будет больше и выше, по сравнению с предыдущим годом. Но на данный момент опять мешает тёплая погода. Стокилограммовые глыбы льда уже привезены и частично выставлены, а на улице уже два дня оттепель. Будем надеяться, что погода ещё теплее не станет и глыбы льда не расстают.
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