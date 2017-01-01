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Оставить машины на городской парковке жители Сокольников смогут бесплатно

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:45
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Делать это можно будет на время строительства станции метро «Стромынка».
С 9 декабря жители района Сокольники смогут бесплатно оставлять свои автомобили на городской парковке (при наличии свободных мест). Всего она рассчитана на 85 машино-мест, из них девять — для людей с ограниченными возможностями. Изменения связаны со строительством станции метро «Стромынка».
При заезде на парковку номер автомобиля будет проверяться автоматически. Водители без резидентных разрешений смогут пользоваться парковкой, оплачивая ее по действующим тарифам. Она находится по адресу: улица Сокольнический Вал, дом 50, корпус 2.
Кроме того, в районе Сокольнической площади на время строительства станции изменилась схема движения, на ряде улиц отменена парковка.


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