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Сокольническая площадь обрастает новыми заборами и обходами

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01:10
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Продолжаются работы по ограждению Сокольнической площади в связи с расширением территории строительства станции метро "Стромынка".

  • 18
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