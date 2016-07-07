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Главная  /  Репортажи  /  Иван Ширяев в Санкт-Петербурге 10 декабря 2017 года

Иван Ширяев в Санкт-Петербурге 10 декабря 2017 года

Автор:
Leobr
Дата публикации:
02:03
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Вольный путешественник из Камышына и член РГО Иван Ширяев в эти дни находится в Санкт-Петербурге. Здесь есть два репортажа: о его посещении городов Пикалево и Тихвин. И вот небольшой итог уходящего 2017 года. Иван: "Наша страна очень интересная. Изучайте её вместе со мной!".

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