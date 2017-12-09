В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

В Самаре после снегопада случился дорожный коллапс

Извержение вулкана Шивелуч запечатлели на фото

В Ростовской области за рулём автомобиля сидел двухлетний ребёнок

Парашютисты упали на головы туристов в Таиланде

"Суперрыбаки" спасли провалившихся под лёд мужчин в Республике Коми

Из-за сильного обледенения дороги произошло несколько ДТП на МКАД

Зимняя рыбалка на Белом море

Неизвестный совершил кражу и ранил охранника в супермаркете на северо-западе Москвы

"Птицы-зомби" попали на видео у побережья Алушты

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  "Музыка красок": выставка художницы Виолетты Пригожиной в "Культурном центре Елены Образцовой" в Санкт-Петербурге (09.12.2017 г.)

"Музыка красок": выставка художницы Виолетты Пригожиной в "Культурном центре Елены Образцовой" в Санкт-Петербурге (09.12.2017 г.)

Автор:
Leobr
Дата публикации:
03:25
  • 22
  • 0

9 декабря 2017 года зрители, пришедшие на концерт в "Культурном центре Елены Образцовой", (Санкт-Петербург, Невский, 65) были первыми зрителями и выставки картин. Директор Центра И.А.Чернова представила автора - художницу Виолетту Пригожину. Живописные работы достойно дополнили музыку, звучащую в этом зале - выставка будет здесь по 9 января 2018 года. Удивляет и другое - врач по профессии, уже будучи как говорят в "нежном" возрасте), Виолетта Пригожина впервые стала рисовать в феврале 2017 года! Благодаря урокам художницы Серафимы Калининой она создала около 30 картин. Вот фото некоторых.

  • 22
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

18 0
03:21 | Leobr
Уличные музыканты Санкт-Петербурга (09.12.2017 г.)
86 0
07.12 18:39 | Artem_077
(18+) Выставка «Без смущения 2.0» Джока Стёрджеса в центре фотографии братьев Люмьер