"Музыка красок": выставка художницы Виолетты Пригожиной в "Культурном центре Елены Образцовой" в Санкт-Петербурге (09.12.2017 г.)

Автор: Leobr Дата публикации: 03:25

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9 декабря 2017 года зрители, пришедшие на концерт в "Культурном центре Елены Образцовой", (Санкт-Петербург, Невский, 65) были первыми зрителями и выставки картин. Директор Центра И.А.Чернова представила автора - художницу Виолетту Пригожину. Живописные работы достойно дополнили музыку, звучащую в этом зале - выставка будет здесь по 9 января 2018 года. Удивляет и другое - врач по профессии, уже будучи как говорят в "нежном" возрасте), Виолетта Пригожина впервые стала рисовать в феврале 2017 года! Благодаря урокам художницы Серафимы Калининой она создала около 30 картин. Вот фото некоторых.