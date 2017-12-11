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В Москве льет дождь

Автор:
denis947
Дата публикации:
10:34
  • 30
  • 1

В Москве плюсовая температура, идет дождь.

  • 30
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    12:13
    По ВМ 11.12.17 в 11:45
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