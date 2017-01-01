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В Самаре рыбак провалился под лёд на озере Гатное (ВИДЕО)

Автор:
Eugine1976
Дата публикации:
11:01
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Для этого рыбака из Самары открытие сезона зимней рыбалки обернулось провалом - в буквальном смысле. Мужчина провалился под лёд на озере Гатное. Об этом сообщает мобильный репортёр, который стал очевидцем ЧП и снял вызволение рыбака из ледовой ловушки на видео.

По словам мобильного репортёра, кадры сняты в минувшую пятницу, 9 декабря 2017 года. Приехав на рыбалку, он стал свидетелем того, как один из соседей по лунке провалился под лёд.

По словам очевидцев, один из рыбаков бросился на помощь тонувшему. И даже продержал мужчину до приезда спасателей, лёжа у полыньи.

Вскоре подоспели сотрудники МЧС.


На кадрах видно, как приехавшие на места ЧП спасатели, подстрахованные веревкой, ползком подобрались к тонувшему горе-рыбаку.

Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС мужчину вскоре удалось вызволить из полыньи. По словам очевидцев, рыбака доставили в лечебное учреждение с сильным переохлаждением.


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