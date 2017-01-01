В Самаре рыбак провалился под лёд на озере Гатное (ВИДЕО)
- Автор:
- Eugine1976
- Дата публикации:
- 11:01
-
- 67
По словам мобильного репортёра, кадры сняты в минувшую пятницу, 9 декабря 2017 года. Приехав на рыбалку, он стал свидетелем того, как один из соседей по лунке провалился под лёд.
По словам очевидцев, один из рыбаков бросился на помощь тонувшему. И даже продержал мужчину до приезда спасателей, лёжа у полыньи.
Вскоре подоспели сотрудники МЧС.
На кадрах видно, как приехавшие на места ЧП спасатели, подстрахованные веревкой, ползком подобрались к тонувшему горе-рыбаку.
Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС мужчину вскоре удалось вызволить из полыньи. По словам очевидцев, рыбака доставили в лечебное учреждение с сильным переохлаждением.
- 67
Комментарии (0)