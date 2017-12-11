«Дальневосточный экспресс» запущен на Таганско-Краснопресненскую линию Московского метро
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 11:40
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В рамках Дней Дальнего Востока в Москве, на Таганско-Краснопресненскую линию запущен новый тематический поезд, посвящённый восьми регионам этого федерального округа. Запуск именного состава состоялся благодаря совместной работе Московского метрополитена и Министерства по развитию Дальнего Востока.
8-ми вагонный «Дальневосточный экспресс», каждый из которых посвящён таким регионам как Амурская область, Камчатский край, Сахалинская область и Хабаровский и Приморский края, а также Чукотский край и Якутия. В одном из вагонов размещена информация о программе «Дальневосточный гектар».
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