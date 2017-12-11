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«Дальневосточный экспресс» запущен на Таганско-Краснопресненскую линию Московского метро

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
11:40
  • 163
  • 2

В рамках Дней Дальнего Востока в Москве, на Таганско-Краснопресненскую линию запущен новый тематический поезд, посвящённый восьми регионам этого федерального округа. Запуск именного состава состоялся благодаря совместной работе Московского метрополитена и Министерства по развитию Дальнего Востока.

Пассажиры «Дальневосточного экспресса» могут познакомиться с национальными, гастрономическими и туристическими традициями и особенностями Камчатского и Чукотского края, Магаданской области и Якутии, Амурской и Сахалинской областей, а также Хабаровского и Приморского края.

8-ми вагонный «Дальневосточный экспресс», каждый из которых посвящён таким регионам как Амурская область, Камчатский край, Сахалинская область и Хабаровский и Приморский края, а также Чукотский край и Якутия. В одном из вагонов размещена информация о программе «Дальневосточный гектар».
  • 163
  • 2

Комментарии (2)

  • Sargo
    13:15
    http://www.mskagency.ru/materials/2732633
  • Гринфельд Павел
    13:39
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 12:53 http://www.mskagency.ru/materials/2732633 11.12.17
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