«Дальневосточный экспресс» запущен на Таганско-Краснопресненскую линию Московского метро

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 11:40

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В рамках Дней Дальнего Востока в Москве, на Таганско-Краснопресненскую линию запущен новый тематический поезд, посвящённый восьми регионам этого федерального округа. Запуск именного состава состоялся благодаря совместной работе Московского метрополитена и Министерства по развитию Дальнего Востока.

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163 2 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198360

Пассажиры «Дальневосточного экспресса» могут познакомиться с национальными, гастрономическими и туристическими традициями и особенностями Камчатского и Чукотского края, Магаданской области и Якутии, Амурской и Сахалинской областей, а также Хабаровского и Приморского края.8-ми вагонный «Дальневосточный экспресс», каждый из которых посвящён таким регионам как Амурская область, Камчатский край, Сахалинская область и Хабаровский и Приморский края, а также Чукотский край и Якутия. В одном из вагонов размещена информация о программе «Дальневосточный гектар».