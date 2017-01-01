Очередной сброс нефтепродуктов в речку Лихоборка обнаружили на севере Москвы (ВИДЕО)

Автор: Antip Дата публикации: 11:57

48

48 1

48

48 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198361

Огромное чёрное пятно - предположительно мазута - обнаружил мобильный репортёр на севере Москвы. По словам очевидца, в реку Лихоборка произошёл очередной сброс нефтепродуктов. Последствия загрязнения сняли на видео.