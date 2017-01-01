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Очередной сброс нефтепродуктов в речку Лихоборка обнаружили на севере Москвы (ВИДЕО)

Автор:
Antip
Дата публикации:
11:57
  • 48
  • 1

Огромное чёрное пятно - предположительно мазута - обнаружил мобильный репортёр на севере Москвы. По словам очевидца, в реку Лихоборка произошёл очередной сброс нефтепродуктов. Последствия загрязнения сняли на видео.
  • 48
  • 1

Комментарии (1)

  • Max_019
    12:24
    Телефон во время съёмки нужно держать горизонтально. Вы же телевизор вертикально не смотрите.
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