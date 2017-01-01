Массовое ДТП на Сахалине заблокировало трассу (ВИДЕО)

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ВНИМАНИЕ!!! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!!!

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55 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198365

На Сахалине вновь начался "День Жестянщика". 11 декабря 2017 года на переезде у села Синегорск произошло массовое ДТП. Последствия которого снял на видео мобильный репортёр.По словам очевидцев, на трассе столкнулись не менее пяти машин. "Лэнд Крузер, Хонда, Поджеро Спорт..." - перечисляет мобильный репортёр. Как видно на кадрах, автомобили-участники аварии полностью перекрыли все полосы. Объехать ДТП на этом участке дороги, например, по обочине - невозможно из-за установленных на переезде отбойников. "Дорога перекрыта," - заключает автор видео.Мобильный репортёр сообщает, что в результате серьёзного ДТП на Сахалине погибших и пострадавших нет.