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В Чехии операторы погрузчиков помешали угнать автомобиль

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:07
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В Чехии восхищаются операторами погрузчиков, которые собственными усилиями, без участия полиции, смогли предотвратить угон автомобиля.

Всё началось с того, что злоумышленник - пробрался за руль красного седана. Выехал, дал газу - но явно не ожидал, что путь ему перекроет один из работников склада. В другом направлении, как видно на этих кадрах, случилось то же самое. Ну а затем преступника просто взяли в коробочку, отрезав ему все пути к бегству.

Сообщается, что так и пришлось ему дожидаться правоохранителей.
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