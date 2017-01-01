В Чехии операторы погрузчиков помешали угнать автомобиль
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:07
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Всё началось с того, что злоумышленник - пробрался за руль красного седана. Выехал, дал газу - но явно не ожидал, что путь ему перекроет один из работников склада. В другом направлении, как видно на этих кадрах, случилось то же самое. Ну а затем преступника просто взяли в коробочку, отрезав ему все пути к бегству.
Сообщается, что так и пришлось ему дожидаться правоохранителей.
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