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Главная  /  Репортажи  /  На Камчатке самолёт разметал посылки "Почты России" по аэродрому

На Камчатке самолёт разметал посылки "Почты России" по аэродрому

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:42
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Десятки тысяч просмотров в соцсетях у ролика, снятого на Камчатке.

Точнее, на одном из местных ародромов, где пилот Яка не просчитал возможных последствий старта - у лежащей на снегу горы посылок от "Почты России". Воздушный поток из турбин просто разметал мешки и коробки по взлётной полосе и её окрестностям. Кто их собирал - и удалось ли вообще собрать всё - в описании к видео не уточняется.

Ну а сама Почта, как сообщается, уже проводит проверку.
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