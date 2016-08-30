На Камчатке самолёт разметал посылки "Почты России" по аэродрому
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:42
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- 16
Точнее, на одном из местных ародромов, где пилот Яка не просчитал возможных последствий старта - у лежащей на снегу горы посылок от "Почты России". Воздушный поток из турбин просто разметал мешки и коробки по взлётной полосе и её окрестностям. Кто их собирал - и удалось ли вообще собрать всё - в описании к видео не уточняется.
Ну а сама Почта, как сообщается, уже проводит проверку.
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