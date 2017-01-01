Декабрьская оттепель в столичном регионе

Автор: tim777 Дата публикации: 14:26

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В столице установилась сырая погода. Идет мокрый снег,сменяемый дождем. Синоптики сообщают о возвращении весенних температур, которые продержаться всю неделю.