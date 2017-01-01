"Зачем летчикам дороги?": в Энгельсе дорога в 3-ем Лётном городке сплошь покрыта выбоинами

Автор: maxva Дата публикации: 14:30

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35 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198375

На протяжении многих лет дорога, ведущая в 3-ий Летный городок, сплошь покрыта выбоинами. Об этом сообщает местный мобильный репортёр, который прислал эти кадры.По словам автомобилиста, дорога находится в ужасном состоянии. Машины качает, словно на волнах. Двигаться можно - со скоростью черепахи. Вдобавок на этом участке дороги отсутствует ливневая канализация. "В дождь плывем по самые фары," - рассказывает автор видео. Прошлой зимой, как сообщает мобильный репортёр, из-за наледи на кочках рейсовые автобусы заносило на встречные автомобили. Из-за чего движение общественного транспорта на этом участке дороге, по словам автомобилиста, было временно приостановлено."Иногда проходит грейдер, подравнивает," - добавляет житель Энгельса. Однако чаще автомобилистам приходится видеть именно такую картину: ямы и лужи. "Вот такая забота о нашей армии и их семьях," - заключает автор видео.