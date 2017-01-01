"Зачем летчикам дороги?": в Энгельсе дорога в 3-ем Лётном городке сплошь покрыта выбоинами
- Автор:
- maxva
- Дата публикации:
- 14:30
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По словам автомобилиста, дорога находится в ужасном состоянии. Машины качает, словно на волнах. Двигаться можно - со скоростью черепахи. Вдобавок на этом участке дороги отсутствует ливневая канализация. "В дождь плывем по самые фары," - рассказывает автор видео. Прошлой зимой, как сообщает мобильный репортёр, из-за наледи на кочках рейсовые автобусы заносило на встречные автомобили. Из-за чего движение общественного транспорта на этом участке дороге, по словам автомобилиста, было временно приостановлено.
"Иногда проходит грейдер, подравнивает," - добавляет житель Энгельса. Однако чаще автомобилистам приходится видеть именно такую картину: ямы и лужи. "Вот такая забота о нашей армии и их семьях," - заключает автор видео.
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