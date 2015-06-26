Торжественная церемония открытия мемориальной доски Александру Солженицыну в Москве
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 15:27
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Торжественная церемония открытия мемориальной доски Александру Солженицыну в Москве.
11 декабря в центре Москвы на Тверской улице состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски выдающемуся русскому писателю, мыслителю, общественному деятелю, академику Российской Академии Наук, лауреату Нобелевской премии по литературе Александру Солженицыну. Мемориальная доска появилась появилась на доме, где он проживал.
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