Торжественная церемония открытия мемориальной доски Александру Солженицыну в Москве

Автор: denis947 Дата публикации: 15:27

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Торжественная церемония открытия мемориальной доски Александру Солженицыну в Москве.

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27 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198384

11 декабря в центре Москвы на Тверской улице состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски выдающемуся русскому писателю, мыслителю, общественному деятелю, академику Российской Академии Наук, лауреату Нобелевской премии по литературе Александру Солженицыну. Мемориальная доска появилась появилась на доме, где он проживал.