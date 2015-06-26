Торжественное открытие мемориальной доски Солженицына в центре столицы

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45 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198385

В центре Москвы прошла торжественная церемония открытия памятной доски Александру Исаевичу Солженицыну.Мемориальная доска с портретом писателя появилась в Козицком переулке / на улице Тверской, д. 12, стр. 8 - в доме, где жил и работал русский писатель, драматург, поэт, ставший Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 1970 г.А.И. Солженицын известен такими произведениями, как "Раковый корпус", "Архипелаг ГУЛАГ", "Матрёнин двор", "Один день Ивана Денисовича". Многие произведения и по сей день находят отклик в душе современного читателя. Тексты кладутся в основу спектаклей, опер и кинофильмов.