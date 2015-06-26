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Торжественное открытие мемориальной доски Солженицына в центре столицы

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
15:40
  • 45
  • 1

В центре Москвы прошла торжественная церемония открытия памятной доски Александру Исаевичу Солженицыну.

Мемориальная доска с портретом писателя появилась в Козицком переулке / на улице Тверской, д. 12, стр. 8 - в доме, где жил и работал русский писатель, драматург, поэт, ставший Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 1970 г.

А.И. Солженицын известен такими произведениями, как "Раковый корпус", "Архипелаг ГУЛАГ", "Матрёнин двор", "Один день Ивана Денисовича". Многие произведения и по сей день находят отклик в душе современного читателя. Тексты кладутся в основу спектаклей, опер и кинофильмов.
  • 45
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    17:03
    АГН в 16:17: http://www.mskagency.ru/materials/2732813
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