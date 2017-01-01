Мотоциклист проскочил под летящим над землёй вертолётом
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:43
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Как сообщается, он ехал по трассе в соседний город, чтобы там участвовать в гонках. И вдруг над дорогой появился вертолет. Который летел так низко, что воздух от вращающегося винта создавали внизу опасные завихрения. Мотогонщик не сразу решился на отчаянный поступок Но в конце концов все-таки нажал на газ.
По словам 32-летнего Шумаила Бухари, он никогда так раньше не делал. И не планирует повторить этот трюк снова.
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