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Мотоциклист проскочил под летящим над землёй вертолётом

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:43
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В Пакистане смелый мотоциклист промчался под вертолетом, который летел примерно в двух метрах над землей. Автор этого ролика утверждает, что трюк был совершенно незапланированным.

Как сообщается, он ехал по трассе в соседний город, чтобы там участвовать в гонках. И вдруг над дорогой появился вертолет. Который летел так низко, что воздух от вращающегося винта создавали внизу опасные завихрения. Мотогонщик не сразу решился на отчаянный поступок Но в конце концов все-таки нажал на газ.

По словам 32-летнего Шумаила Бухари, он никогда так раньше не делал. И не планирует повторить этот трюк снова.
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