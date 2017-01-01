На Тверской улице в центре столицы произошло ДТП с участием такси

97

97 1

Москва, ЦАО, ул. Тверская / Страстной бульвар. Днём на пересечении улицы Тверская и Страсного бульвара произошло ДТП двух иномарок, одна из которых такси. Как пояснил водитель автомобиля «Шкода», он ехал на зелёный сигнал светофора, а таксист летел на красный и в результате этого протаранил автомобиль «Шкода». Движение на Тверской улице и Страстном бульваре затруднено. На месте сотрудники ДПС выясняют обстоятельства случившейся аварии.