На Тверской улице в центре столицы произошло ДТП с участием такси
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 16:04
-
- 97
Москва, ЦАО, ул. Тверская / Страстной бульвар. Днём на пересечении улицы Тверская и Страсного бульвара произошло ДТП двух иномарок, одна из которых такси. Как пояснил водитель автомобиля «Шкода», он ехал на зелёный сигнал светофора, а таксист летел на красный и в результате этого протаранил автомобиль «Шкода». Движение на Тверской улице и Страстном бульваре затруднено. На месте сотрудники ДПС выясняют обстоятельства случившейся аварии.
- 97
Комментарии (1)